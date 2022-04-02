МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. С приходом теплого времени года автомобилей на дорогах становится больше, а грязь и снег создают для водителей много неприятностей, именно поэтому автомобилистам стоит проявить повышенную внимательность. Портал Autonews напоминает базовые правила ПДД, которые необходимо соблюдать, чтобы не лишиться водительских прав весной. Эксперт дал совет, что проверить в простоявшей всю зиму машине

Так, необходимо следить за чистотой номерных знаков. В случае, если они будут запачканы грязью, водителю может грозить штраф в 500 рублей. Если сотрудник ГАИ решит, что номера были запачканы намеренно, чтобы избежать идентификации по камерам (например, в сухую погоду), наказание будет значительно суровее: 5000 рублей штрафа или лишение прав на срок до трех месяцев. При этом разбираться в подробностях инцидента придется суду.

Поскольку весной обостряются различные заболевания, в том числе хронические, россиянам также напомнили о лекарствах, которые не стоит принимать, будучи за рулем. Некоторые давно знакомые препараты могут дать положительный или ложноположительный тест на наркотики и алкоголь. Речь идет, например, о лекарствах, содержащих этанол, кодеин и фенобарбитал. Последний часто используется в каплях "Корвалола" и "Валокордина". Неосторожное применение таких препаратов грозит штрафом в 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобиля на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, необходимо соблюдать скоростной режим. Зимой от быстрой езды водителей удерживают сложные погодные условия, однако с приходом тепла число лихачей на дорогах растет. "За превышение скорости от 60 до 80 км/ч водитель может распрощаться с правами на срок от 4 до 6 месяцев или заплатить штраф в размере до 2500 рублей", — предупреждает портал. Если скоростной режим превышен более чем на 80 км/ч, нарушитель рискует лишиться прав на полгода. За повторное превышение скорости на 60 км/ч и более в течение полугода удостоверения могут лишить на 12 месяцев. В России подешевели подержанные авто

Повышенное внимание на дорогах также необходимо ввиду того, что грязь, лужи и не до конца растаявший снег зачастую мешают увидеть разметку. Выезд на встречную полосу с пересечением сплошной линии может обернуться лишением прав на срок до 6 месяцев, при повторном нарушении — на год. Если же выезд был обусловлен объездом препятствия, наказанием станет только штраф.