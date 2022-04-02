МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. С приходом теплого времени года автомобилей на дорогах становится больше, а грязь и снег создают для водителей много неприятностей, именно поэтому автомобилистам стоит проявить повышенную внимательность. Портал Autonews напоминает базовые правила ПДД, которые необходимо соблюдать, чтобы не лишиться водительских прав весной.

Гаражи в Подмосковье. Гараж в городе Люберцы Московской области

Эксперт дал совет, что проверить в простоявшей всю зиму машине

Так, необходимо следить за чистотой номерных знаков. В случае, если они будут запачканы грязью, водителю может грозить штраф в 500 рублей. Если сотрудник ГАИ решит, что номера были запачканы намеренно, чтобы избежать идентификации по камерам (например, в сухую погоду), наказание будет значительно суровее: 5000 рублей штрафа или лишение прав на срок до трех месяцев. При этом разбираться в подробностях инцидента придется суду.

Поскольку весной обостряются различные заболевания, в том числе хронические, россиянам также напомнили о лекарствах, которые не стоит принимать, будучи за рулем. Некоторые давно знакомые препараты могут дать положительный или ложноположительный тест на наркотики и алкоголь. Речь идет, например, о лекарствах, содержащих этанол, кодеин и фенобарбитал. Последний часто используется в каплях "Корвалола" и "Валокордина". Неосторожное применение таких препаратов грозит штрафом в 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобиля на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, необходимо соблюдать скоростной режим. Зимой от быстрой езды водителей удерживают сложные погодные условия, однако с приходом тепла число лихачей на дорогах растет. "За превышение скорости от 60 до 80 км/ч водитель может распрощаться с правами на срок от 4 до 6 месяцев или заплатить штраф в размере до 2500 рублей", — предупреждает портал. Если скоростной режим превышен более чем на 80 км/ч, нарушитель рискует лишиться прав на полгода. За повторное превышение скорости на 60 км/ч и более в течение полугода удостоверения могут лишить на 12 месяцев.

" Автомобильный рынок

В России подешевели подержанные авто

Повышенное внимание на дорогах также необходимо ввиду того, что грязь, лужи и не до конца растаявший снег зачастую мешают увидеть разметку. Выезд на встречную полосу с пересечением сплошной линии может обернуться лишением прав на срок до 6 месяцев, при повторном нарушении — на год. Если же выезд был обусловлен объездом препятствия, наказанием станет только штраф.