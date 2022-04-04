МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" уходит в корпоративный отпуск на три недели с 4 по 24 апреля, за это время компания планирует накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы предприятия, сообщил автопроизводитель. "АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий Lada в июне

"Компания приняла решение перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4-24 апреля, во время которого приложит максимум усилий для восстановления цепочек поставок комплектующих", — говорится в сообщении.

В "АвтоВАЗе" ранее отметили, что это решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

При этом исключение будет сделано для подразделений, отвечающих за обеспечение нормального функционирования инфраструктуры предприятий в Тольятти и Ижевске; подразделений инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству; некоторых подразделений логистики; а также части персонала подразделений и дочерних компаний, занятых дистрибуцией запасных частей и сервисным обслуживанием клиентов.

С июня "АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий автомобилей Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих. В компании также продолжается активная работа по поиску альтернативных решений ключевых импортных компонентов для скорейшего возвращения к производству стандартных модификаций.

С 5 марта производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходили в простой из-за дефицита автокомпонентов.

Ранее компания Renault (владеет почти 68% в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом") сообщила, что решила приостановить производственную деятельность в РФ. Во французском автоконцерне также уточнили, что рассматривают все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".