МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу этим летом, сообщает газета "Ведомости". Владельцев Volkswagen, Audi и Skoda предупредили об угрозе возгорания

"Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года", — пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Отмечается, что производство было остановлено 3 марта из-за специальной военной операции России на Украине и проблем с поставками комплектующих.

Пока официально сотрудникам Volkswagen Group Rus было объявлено лишь о простое до 12 мая, пишет издание. Однако, по словам источника газеты, он продлится до июля включительно из-за того, что поставки некоторых компонентов зависли на границе с Польшей. По его словам, так как транзит через украинскую территорию невозможен, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию. По словам источника газеты, руководство компании надеется, что к середине мая удастся решить этот вопрос.

"Производственный план на 2022 год Volkswagen в России пока не урезал… Сейчас предварительно речь идет о перезапуске конвейеров в июне… Сотрудники предприятий группы будут получать полную зарплату как минимум до середины апреля", — пишет издание со ссылкой на источник.

Отмечается, что Volkswagen собирает машины в Калуге и в Нижнем Новгороде. Мощность калужского завода составляет 225 000 автомобилей в год, там выпускаются Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. В Нижнем Новгороде – Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos.

"Производство Skoda Kodiaq будет перенесено из Нижнего Новгорода в Калугу. Но Volkswagen не откажется совсем от сборки на площадке группы ГАЗ, иначе концерн не сможет получать налоговые преференции, предусмотренные специнвестконтрактом (СПИК)… Кроме того, пока компания сохраняет планы по открытию третьей смены на заводе в Калуге в 2023 году", — пишет газета, ссылаясь на источник.