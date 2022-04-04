МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Предприятия концерна Volkswagen Group Rus, расположенные в автокластерах в Калуге и Нижнем Новгороде, могут возобновить производство этим летом, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании. Bloomberg: Россия получит в 2022 году рекордный доход от энергетики

"Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года", — отмечает издание.

Производство заводов бренда было остановлено 3 марта из-за специальной военной операции России на Украине. Другая причина: сбои в поставках комплектующих.

Пока официально сотрудникам компании Volkswagen Group Rus было объявлено только о простое до 12 мая. Но, рассказал источник, он продлится до июля включительно из-за того, что поставки части компонентов зависли на границе с Польшей.

Собеседник отметил, что это связано в том числе и с тем, что транзит запчастей по территории Украины невозможен, а Польша груз не пропускает. Компания рассматривает вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию. По мнению руководства компании, к середине мая удастся решить этот вопрос.