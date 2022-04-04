МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В России новые автомобили из-за резкого снижения курса рубля, сбоях в логистике и и приостановки поставок стали дороже в среднем на 40% за март, пишет "Коммерсант". СМИ: заводы Volkswagen в России могут возобновить работу летом

Сильнее всего — до 60% — подорожали премиальные авто. Их поставки которых для российского рынка ограничены не только из-за проблем с логистикой, но из-за санкций США, ЕС и Японии.

Пока склады автодилеров не опустели, отмечает издание, однако из-за высоких цен и падения реальных доходов граждан спрос уже упал. Проходимость автосалонов в марте была минимальна.

Часть дилеров говорят о падении продаж на 60% в марте и ждут ухудшения ситуации.

"У 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, которые не скрыли прайс-листы с сайтов, машины подорожали на 35-45%", — отмечается в статье.

Даже отечественный бренд Lada в марте дорожал дважды: на 11-47% в зависимости от модели и комплектации.

Самая популярная марка у россиян — корейский бренд KIA — дороже на 24-39%.