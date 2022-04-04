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2022
https://auto.1prime.ru/auto/20220404/836584099.html
Четыре автомобильных бренда повысили цены в первые дни апреля
Авто
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За первые четыре дня апреля в России ряд несколько популярных автокомпаний подняли цены на машины, пишет Autonews. Отмечается, что никто из этих компаний заранее об изменении... ПРАЙМ, 04.04.2022
авто, бизнес, новости
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Прайм Авто
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Прайм Авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Прайм Авто
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Прайм Авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Прайм Авто
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. За первые четыре дня апреля в России ряд несколько популярных автокомпаний подняли цены на машины, пишет Autonews.
Отмечается, что никто из этих компаний заранее об изменении ценников не предупреждал. О причинах скачка цен официально пока также не заявляли.
В этот раз подорожание коснулось машин брендов:
- Hyundai,
- Kia,
- Genesis,
- Cadillac.
Издани напоминает: речь идет о рекомендованной розничной цене, указанной в прайс-листах компаний. У дилеров в салонах цены могут быть существенно выше.