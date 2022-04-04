МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. За первые четыре дня апреля в России ряд несколько популярных автокомпаний подняли цены на машины, пишет Autonews.

Отмечается, что никто из этих компаний заранее об изменении ценников не предупреждал. О причинах скачка цен официально пока также не заявляли.

В этот раз подорожание коснулось машин брендов:

Hyundai,

Kia,



Genesis,

Cadillac.



Издани напоминает: речь идет о рекомендованной розничной цене, указанной в прайс-листах компаний. У дилеров в салонах цены могут быть существенно выше.