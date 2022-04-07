Минпромторг прогнозирует улучшение ситуации с продажами автомобилей в России
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Ситуация на авторынке РФ будет меняться в лучшую сторону, Минпромторг намерен способствовать восстановлению продаж, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я могу вам сказать, что первый квартал ни о чем не говорит. Почему? Потому что до февраля у нас шёл рост, март — было падение. Мы должны сменить, во-первых, и адаптироваться к ситуации через изменение логистики. И посмотрим, что будет по результатам второго квартала. Мне кажется, что, ситуация будет меняться в лучшую сторону, поэтому сегодня давать какие-то пессимистические прогнозы я бы не стал", — сказал он.
"Вы помните 2020 год, когда эксперты давали прогнозы по падению авторынка и объемов производства до 50%. В итоге что было? Меньше 10% снижение", — добавил министр.
Мантуров также отметил, что Минпромторг намерен принимать управленческие решения, которые будут способствовать восстановлению и авторынка и производства.
Как в среду сообщили в Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и LCV в первом квартале 2022 года упали на 28,4%, до 277,3 тысячи штук.
АВТОВАЗ
Россия делает все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который ранее сообщил о приостановке деятельности в РФ, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы делаем все для того, чтобы максимально широкая линейка выпускалась на "АвтоВАЗе", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Мантуров также отметил что Минпромторг РФ находится в постоянном диалоге с Renault.
https://auto.1prime.ru/auto/20220407/836614380.html