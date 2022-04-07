МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Ситуация на авторынке РФ будет меняться в лучшую сторону, Минпромторг намерен способствовать восстановлению продаж, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров заявил, что выход России из ВТО не обсуждается

"Я могу вам сказать, что первый квартал ни о чем не говорит. Почему? Потому что до февраля у нас шёл рост, март — было падение. Мы должны сменить, во-первых, и адаптироваться к ситуации через изменение логистики. И посмотрим, что будет по результатам второго квартала. Мне кажется, что, ситуация будет меняться в лучшую сторону, поэтому сегодня давать какие-то пессимистические прогнозы я бы не стал", — сказал он.

"Вы помните 2020 год, когда эксперты давали прогнозы по падению авторынка и объемов производства до 50%. В итоге что было? Меньше 10% снижение", — добавил министр.

Мантуров также отметил, что Минпромторг намерен принимать управленческие решения, которые будут способствовать восстановлению и авторынка и производства.

Как в среду сообщили в Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и LCV в первом квартале 2022 года упали на 28,4%, до 277,3 тысячи штук.

АВТОВАЗ

Россия делает все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который ранее сообщил о приостановке деятельности в РФ, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы делаем все для того, чтобы максимально широкая линейка выпускалась на "АвтоВАЗе", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Мантуров также отметил что Минпромторг РФ находится в постоянном диалоге с Renault.