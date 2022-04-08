МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi временно приостановил выпуск автомобилей на заводе в Калуге из-за логистических трудностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В связи с перебоями в цепочке поставок и логистическими трудностями производство автомобилей Mitsubishi на заводе "ПСМА Рус" в Калуге временно приостановлено", — отметил автопроизводитель.

В России автомобили Mitsubishi — модели Outlander и Pajero Sport — производятся на калужском заводе "ПСМА рус" (совместное предприятие автокорпорации Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%).

По итогам 2021 года продажи Mitsubishi в стране упали на 1,6%, составив 27,7 тысячи автомобилей. Немного сократилась и доля Mitsubishi на российском авторынке — до 1,7% с 1,8%, отметили в компании.