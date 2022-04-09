МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Для того чтобы машина прослужила вам дольше, необходимо прежде всего регулярно и вовремя проходить техобслуживание, придерживаясь регламента завода-изготовителя. Об этом агентству "Прайм" рассказывает директор по сервису и запасным частям одного из подразделений группы "Авилон" Павел Константинов. “Кот в мешке“: что вправе скрыть продавцы авто с пробегом

Также стоит чаще менять масло, если автомобиль эксплуатируется в каких-либо тяжелых условиях, например, при частых коротких поездках продолжительностью 5-10 минут.

"То есть это следующая ситуация: водитель сел, завел двигатель, за 10 минут доехал до офиса, заглушил мотор и пошел на работу. И за такой же краткий временной промежуток автомобиль используется и вечером. И только на выходных владелец совершает более длительные поездки, допустим, за город. Такой режим эксплуатации автомобиля считается напряженным", — конкретизировал эксперт.

Он также приводит другие примеры "тяжелых условий" использования ТС – например, если к автомобилю прикреплен тяжелый прицеп, также частая езда по бездорожью, при которой автомобилю приходится преодолевать подъемы, овраги и т.д. В этот список можно включить также и регулярное многочасовое простаивание в пробках.

При перечисленных условиях эксплуатации Константинов рекомендует приезжать на замену масла, масляного фильтра чаще, чем этого требует регламент. "То есть не дожидаться, пока автомобиль пройдет положенные ему по регламенту 15 тысяч километров без замены расходных материалов, а сократить этот интервал наполовину, и произвести замену масла и масляного фильтра уже при пройденных 7,5 тысячах километров. Это очень благоприятно повлияет на двигатель и позволит предотвратить возникновение неисправностей", — уверяет специалист.

Еще один очень важный момент – если во время езды появились настораживающие звуки (стук, скрип и т.д.), то важно приехать на сервис, чтобы выяснить источник звука. "Специалист осмотрит автомобиль на подъемнике, и возможно, достаточно будет извлечь какой-то инородный предмет, который зацепился при движении, чем потом, когда этот предмет (проволока или еще что-то) оборвет, например, тормозной шланг и произойдут существенные неприятности", — отмечает эксперт. Автоэксперт дал прогноз, когда подешевеют машины

Также при смене времени года специалист рекомендует посетить сервис, чтобы проверить работу основных систем автомобиля, в том числе кондиционирования, провести всевозможные защитные процедуры по покрытию кузова и т.д. Можно, по словам Константинова, совместить все это с шиномонтажом, и заодно специалисты посмотрят автомобиль на подъемнике – например, его нижнюю часть на наличие каких-либо подтеканий или больших люфтов, которые влияют на безопасность. При осмотре будет видно, есть на коробке передач подтекания или нет. Если масла в коробке меньше, чем нужно, то это значит, что его не хватает для нормальной работы, автомобиль перегревается и определенные элементы выходят из строя. А ремонт коробки передач – это "крайне дорогое удовольствие", напоминает эксперт.

Автовладельцу в любом случае необходимо проводить все необходимые сервисные работы по графику и соблюдать регламент. И, конечно, учитывать характер эксплуатации автомобиля и корректировать регламент проведения тех или иных профилактических процедур с учетом этих условий, подытожил Константинов.