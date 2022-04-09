МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. С приходом весны на дорогах появляется много луж, грязи и растаявшего снега. Водитель может даже на заметить, что номера на его машине запачкались, однако управление автомобилем с грязными госномерами может обернуться штрафом, предупреждает Autonews.

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ГИБДД напоминает, что штраф за нечитаемые номера составляет 500 рублей. "Госномер признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего номера, а в светлое хотя бы одной из букв или цифр заднего или переднего госномера", — пишет портал.

Кроме того, автолюбители обязаны следить за чистотой фар. Штраф за управление автомобилем с загрязненными внешними световыми приборами составит также 500 рублей.

Инспекторы напомнили, что погодные условия не относятся к смягчающим обстоятельствам. "Независимо от того, сухо на дорогах или слякоть и грязь, водитель обязан следить за чистотой госномеров и световых приборов, для этого необходимо чаще останавливаться и протирать их", — подчеркивают сотрудники дорожных служб.