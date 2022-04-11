МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Водителям, попавшим в ДТП в Москве, в качестве эксперимента могут разрешить сразу покидать место происшествия, чтобы предотвратить наезды на людей и повторные ДТП во время оформления аварии, пишет "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Юрист объяснил, что делать в случае ДТП на электросамокате

В Москве планируется провести эксперимент: водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место происшествия. Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с "повторными" ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения", — пишет издание.

По итогам заседания правительственной комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал столичному правительству, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА подготовить план мероприятий "по предупреждению наезда на стоячее транспортное средство с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах города Москвы".

Издание отмечает, что в рамках эксперимента планируется разрешить водителям на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге после аварии сразу съезжать с проезжей части.

Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе столичного дептранса, требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос.