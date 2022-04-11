МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в "Соллерс авто") приостановит производство автомобилей с 1 по 15 мая в связи с корпоративным отпуском и праздниками, говорится в сообщении автопроизводителя. В России выросла стоимость ОСАГО

"Ульяновский автомобильный завод объявит корпоративный отпуск на 6 рабочих дней в первой половине мая: с 4 по 6 и с 11 по 13 мая. На время государственных праздников и корпоративного отпуска отгрузка автомобилей будет осуществляться в плановом порядке", — отметили в компании.

В УАЗе уточнили, что в это время на предприятии будет реализована весенняя кампания по ремонту производственного оборудования. Производство автомобилей продолжится с 16 мая.

"По согласованию с профсоюзным комитетом ООО "УАЗ", незадействованные в производственном процессе работники предприятия смогут воспользоваться частью ежегодного оплаченного отпуска", — добавил автопроизводитель.

Ульяновский автозавод специализируется на производстве полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, с 2000 года входит в группу "Соллерс авто". По данным АЕБ, продажи УАЗа в 2021 году упали на 11%, до 32,4 тысячи машин.