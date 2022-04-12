МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в Китае в марте обвалились из-за новых коронавирусных ограничений.

Напомним, это крупнейший рынок в мире.

По отношению к марту прошлого 2021 года продажи упали на 11,7% и составили 2,23 миллиона автомобилей, пишет агентство Reuters.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, локдаун, который был крупнейшим за пандемию, не повлиял на интерес к электромобилям: их продажи в Китае выросли в два раза и составили 484 тысяч штук. Новых электрокаров "хватило" на покупателей, несмотря на то, что в марте шанхайский завод Tesla несколько раз останавливал конвейер, из-за чего собрать удалось только 55,4 тысячи электрокаров (в январе 2022 года завод выпустил 68,1 тысячи машин).

Помимо этого, сложности в поставках новых машин обусловлены в Китае остановкой с середины марта совместных предприятий Volkswagen и Toyota.

9 апреля о приостановке производства, связанной с проблемами в логистике, заявил китайский производитель Nio, на этом фоне акции компании рухнули на 8,5%.