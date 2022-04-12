МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В России продлят срок действия истекших водительских удостоверений на три года, об этом сообщает правительственный Telegram-канал.

Об этом решении премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания с кабмином во вторник, 12 апреля.

Как говорится в приведенном комментарии главы правительства, это изменение затронет российские водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.

Помимо этого, кабмин на год продлит срок действия диагностических карт для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и предназначенного для перевозок опасных грузов.

Мишустин добавил, что аналогичная мера распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации племенных стад.

Он пояснил, что все эти меры направлены на снижение нагрузки на граждан, предпринимателей и бизнес.