Дилеры: с начала марта цены на автомобильные аксессуары в России выросли в среднем на 50%
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость автомобильных аксессуаров в России с начала марта в среднем выросла на 50%, по некоторым позициям есть дефицит, сообщили РИА Новости опрошенные автодилеры.
"Что касается аксессуаров, то тут сложно ответить, так как ассортимент по озвученным наименованиям (коврики, брызговики, сигнализация, пленки и так далее — ред.) превышает 1000 позиций. Но условно средний рост цен – 50%", — сообщил гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.
По словам гендиректора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, в дилерских центрах сейчас фиксируется дефицит на ряд аксессуаров, которые всегда пользовались спросом. "Стоимость автомобильных аксессуаров увеличилась пропорционально уровню цен на запчасти, примерно на 50%. Однако есть ряд аксессуаров, цены на которые не менялись с февраля", — добавил он.
Ситуация варьируется от бренда к бренду, уточнил замгендиректора по сервису АГ "Авилон" Алексей Гуляев. Одновременной корректировки прайс-листов по одним и тем же позициям не происходит. Но если говорить обо всём ассортименте запасных частей, аксессуаров и расходных материалов, то с начала марта цены выросли в среднем на 30-60% в зависимости от марки, пояснил топ-менеджер.
"На рынке по-прежнему сохраняются сложности с поставками и по некоторым позициям дефицит появляется по мере расхода. Мы продолжаем вести активный диалог с импортерами для уточнения сроков и объемов поставок", — добавил Гуляев.
https://auto.1prime.ru/auto/20220413/836653177.html