МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость автомобильных аксессуаров в России с начала марта в среднем выросла на 50%, по некоторым позициям есть дефицит, сообщили РИА Новости опрошенные автодилеры. Дилеры прокомментировали возможность подорожания автомобилей

"Что касается аксессуаров, то тут сложно ответить, так как ассортимент по озвученным наименованиям (коврики, брызговики, сигнализация, пленки и так далее — ред.) превышает 1000 позиций. Но условно средний рост цен – 50%", — сообщил гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

По словам гендиректора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, в дилерских центрах сейчас фиксируется дефицит на ряд аксессуаров, которые всегда пользовались спросом. "Стоимость автомобильных аксессуаров увеличилась пропорционально уровню цен на запчасти, примерно на 50%. Однако есть ряд аксессуаров, цены на которые не менялись с февраля", — добавил он.

Ситуация варьируется от бренда к бренду, уточнил замгендиректора по сервису АГ "Авилон" Алексей Гуляев. Одновременной корректировки прайс-листов по одним и тем же позициям не происходит. Но если говорить обо всём ассортименте запасных частей, аксессуаров и расходных материалов, то с начала марта цены выросли в среднем на 30-60% в зависимости от марки, пояснил топ-менеджер.

"На рынке по-прежнему сохраняются сложности с поставками и по некоторым позициям дефицит появляется по мере расхода. Мы продолжаем вести активный диалог с импортерами для уточнения сроков и объемов поставок", — добавил Гуляев.