МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Банк России предлагает временно рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей, говорится в сообщении регулятора. В России выросла стоимость ОСАГО

"Банк России предлагает рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей. Такое решение предлагается в качестве временной меры — из-за высокой неопределенности цен оригинальных запасных частей и проблем с их доступностью", — поясняет свое предложение регулятор.

"Выплата по ОСАГО будет считаться таким образом в отношении транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов", — также отмечается в сообщении.

Использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями, считают в ЦБ.

Во вторник ЦБ сообщил, что выступает категорически против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО: обеспечить качественный ремонт будет невозможно, а использование ненадежных деталей может привести к трагедиям на дорогах. ЦБ напомнил, что сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями.

В свою очередь Российский союз автостраховщиков сообщил РИА Новости, что считает возможным вернуться к вопросу об использовании б/у запчастей при ремонте по ОСАГО в будущем, так как это сделает доступным ремонт для автомобилей, не представленных в России официально. Почти на всем Дальнем Востоке, Урале и в Сибири эксплуатируются именно такие транспортные средства (еще до введения санкций и ухода мировых брендов производителей автомобилей с российского рынка в 2022 году), указали в РСА.