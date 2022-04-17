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Регионы получат 120 миллиардов рублей на ремонт дорог
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Власти направят в российские регионы дополнительные 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Средства начнут... ПРАЙМ, 17.04.2022
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Власти направят в российские регионы дополнительные 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Средства начнут доводить до регионов уже на следующей неделе, когда будет окончательно утвержден соответствующий документ, написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мера реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.