МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Власти направят в российские регионы дополнительные 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Эксперт рассказал о плюсах и минусах китайских авто

Средства начнут доводить до регионов уже на следующей неделе, когда будет окончательно утвержден соответствующий документ, написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мера реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.