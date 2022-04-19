МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии принял решении об изменении технических требований к автомобилям, сообщают "Известия", ссылаясь на технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств". Экономист предрек обвал цен на автомобили в России

Согласно документу, до февраля 2023 года каждая страна-член ЕАЭС вправе устанавливать собственные требования к автомобилям, выпускаемым в обращение на территории государства. Как считают эксперты, принятые изменения, по сути, узаконили производство упрощенных моделей с более низкими нормами экологии и безопасности.

По мнению консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, измененные правила разрешат оснащать автомобили более простыми топливной и тормозной системами, без подушек безопасности и с упрощенными системами мультимедиа и навигации.

Он считает, что указанные изменения нацелены на поддержку традиционных российских автопроизводителей, но при этом конкретные послабления в документе не прописаны, а значит, каждое государство будет самостоятельно принимать соответствующие решения.

В настоящий момент ЕАЭС включает в себя Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Россию.