ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — ПРАЙМ. Средний возраст автопарка в России с прошлого года увеличился на 4 месяца и достиг 15 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала "Дром" Мария Погребец, ссылаясь на данные экспертов. Производитель Peugeot и Opel приостановит выпуск автомобилей в России

По ее словам, тенденция старения автомобилей наблюдается в стране с 2008 года. Самыми "старыми" машинами владеют автолюбители на Камчатке, средний возраст машины там составляет 20,2 года. Самые "молодые" автомобили — в Татарстане (10 лет). "В Москве и Санкт-Петербурге средний возраст машин — 11,5 и 12,2 года соответственно", — добавила эксперт.

В 2022 году подержанные автомобили в среднем прибавили в цене 40%, а новые машины подорожали на 60% относительно апреля прошлого года", — сообщила Погребец.

Среди "свежих" автомобилей больше всего китайских и корейских марок.

При этом подержанные автомобили в апреле 2022 года дорожают немного медленнее новых — на 40% и 60% соответственно.