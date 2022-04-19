МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Автогигант Stellantis приняла решение приостановить производство автомобилей на заводе в Калуге, учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой. Об этом во вторник заявила компания. В России "постарели" автомобили

"Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге", — отмечается в сообщении.

В компании также отметили, что Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников.

Автопроизводитель владеет 14 брендами:

Abarth,



Alfa Romeo,



Chrysler,



Citroën,



Dodge,



DS,



Fiat,



Jeep,



Lancia,



Maserati,



Opel,



Peugeot,



Ram Trucks,

Vauxhall.

Автоконцерн Stellantis является транснациональной корпорацией по производству автомобилей. Она была образована в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.