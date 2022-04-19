МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Автогигант Stellantis приняла решение приостановить производство автомобилей на заводе в Калуге, учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой. Об этом во вторник заявила компания.
"Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге", — отмечается в сообщении.
В компании также отметили, что Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников.
Автопроизводитель владеет 14 брендами:
Abarth,
Alfa Romeo,
Chrysler,
Citroën,
Dodge,
DS,
Fiat,
Jeep,
Lancia,
Maserati,
Opel,
Peugeot,
Ram Trucks,
Vauxhall.
Автоконцерн Stellantis является транснациональной корпорацией по производству автомобилей. Она была образована в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.