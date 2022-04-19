МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Автогигант Stellantis приняла решение приостановить производство автомобилей на заводе в Калуге, учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой. Об этом во вторник заявила компания.

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"Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге", — отмечается в сообщении.

В компании также отметили, что Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников.

Автопроизводитель владеет 14 брендами:

  • Abarth,
  • Alfa Romeo,
  • Chrysler,
  • Citroën,
  • Dodge,
  • DS,
  • Fiat,
  • Jeep,
  • Lancia,
  • Maserati,
  • Opel,
  • Peugeot,
  • Ram Trucks,
  • Vauxhall.

Автоконцерн Stellantis является транснациональной корпорацией по производству автомобилей. Она была образована в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.