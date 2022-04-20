МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Немецкий производитель шин Continental временно возобновил производство на предприятии в Калуге, опасаясь "уголовно-правовых последствий" в случае неисполнения обязательств, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на компанию. Австрийский концерн Andritz приостановил все новые операции в России

Как отмечает издание, производство в Калуге, а также все экспортно-импортные операции в отношении России были приостановлены в начале марта. Изданию сообщили в фирме, что с прошлой недели производство возобновлено. Концерн обосновывает это "жесткими уголовно-правовыми последствиями", которые грозят сотрудникам и руководству подразделения в России в случае невыполнения местных заказов.

По данным издания, речь идет о временном производстве "в случаях необходимости", уровень производства при этом значительно ниже, чем до остановки деятельности. В компании заявляют, что извлечение прибыли не является целью возобновления работы, пишет газета.

У Continental порядке 1,3 тысячи сотрудников в России, в основном в Калуге. В компании заявляют, что хотят защитить сотрудников "от уголовного преследования", при этом фирма осуждает действия России на Украине и поддерживает санкции против РФ, пишет издание.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.