МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla во вторник возобновил производство на своем заводе в Шанхае после того, как власти города выпустили руководство по восстановлению производства после всеобщего локдауна из-за крупнейшей вспышки COVID-19, пишет в среду китайская газета China Daily. Tesla нарастил производство и продажи в первом квартале

Отмечается, что сотрудники завода, число которых составляет около 8 тысяч человек, вернулись на рабочие места еще в понедельник и в воскресенье, благодаря чему рано утром во вторник удалось возобновить работу в цехах по производству аккумуляторов и электрооборудования.

Компания намерена увеличить производительность в течение следующих трех-четырех дней, чтобы восстановить работу в одну смену, добавляется в сообщении.

На заводе сообщили газете, что строго следуют всем правилам, установленным властями города в области профилактики и борьбы с пандемией, к примеру, утром все сотрудники проходят антиген-тесты, а вечером ПЦР-тесты.

Сообщается, что ряд поставщиков запчастей Tesla из Шанхая также возобновили работу, а соседние с городом провинции Чжэцзян и Цзянсу восстановили цепочки поставок.

Власти города в прошлые выходные выпустили руководство по возобновлению работы для ключевых отраслей и производителей после локдауна, чтобы обеспечить промышленную безопасность и безопасность цепочек поставок.

Ранее в СМИ появились сведения, что Tesla якобы сообщила американским инвесторам о том, что завод в Шанхае сможет возобновить работу в лучшем случае в середине мая, тогда сотрудники вернутся к работе в обычном режиме, а цепочки поставок запчастей будут восстановлены. В Tesla это опровергли.

Производство Tesla в Китае является первым заводом компании за пределами США, в прошлом году на нем было произведено более половины электромобилей, которые поставляются в Европу и страны Азии. Сам же Китай является одним из ключевых рынков для Tesla.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.