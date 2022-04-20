МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Научный центр безопасности дорожного движения МВД России совместно со столичным центром наркологии разработали обучающее пособие для инспекторов ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей, передает "Коммерсант".
Согласно рекомендациям авторов пособия, необходимо усиливать наряды ДПС в дни, когда случается наибольшее количество "пьяных" аварий, в частности, 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта.
Что касается выявления пьяных водителей, то для начала это предлагается делать "на глазок" — по характерной манере вождения. То есть следует обращать особое внимание на "виляние" в пределах полосы, езду "с сильно заниженной скоростью", "замедленную реакцию на сигналы светофора", резкое изменение стиля вождения при появлении наряда ДПС и другие проявления.