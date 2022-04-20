МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Научный центр безопасности дорожного движения МВД России совместно со столичным центром наркологии разработали обучающее пособие для инспекторов ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей, передает "Коммерсант". Эксперт рассказал о плюсах и минусах китайских авто

Согласно рекомендациям авторов пособия, необходимо усиливать наряды ДПС в дни, когда случается наибольшее количество "пьяных" аварий, в частности, 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта.

Что касается выявления пьяных водителей, то для начала это предлагается делать "на глазок" — по характерной манере вождения. То есть следует обращать особое внимание на "виляние" в пределах полосы, езду "с сильно заниженной скоростью", "замедленную реакцию на сигналы светофора", резкое изменение стиля вождения при появлении наряда ДПС и другие проявления.