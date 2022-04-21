Автоэксперт Васильев: во время дождя стоит снизить скорость и увеличить дистанцию
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Даже обычное вождение в идеальных условиях является источником повышенной опасности, ведь скорость перемещения автомобиля в пространстве существенно превосходит возможности человека оперативно отреагировать на возникающие проблемы. Во время дождя вождение несет еще больше рисков по нескольким причинам, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Прежде всего, мокрый асфальт обладает меньшим коэффициентом сцепления — особенно это проявляется в момент начала дождя, поскольку капли воды начинают смачивать покрывшую асфальт пыль и грязь", — объясняет он.
Так что во время дождя эксперт советует водителям быть особенно осторожными и существенно снизить общую скорость движения, стараясь при этом избегать резких торможений, ускорений и маневров.
Кроме того, вождение в условиях дождя осложняется тем, что на стекла автомобиля в большом количестве начинает попадать грязная влага, существенно ухудшая обзорность. "А если мы хуже видим то, что творится вокруг нас, то, мы просто обязаны снизить скорость и увеличить дистанцию до автомобилей, двигающихся перед нами. Если дождь настолько сильный, что мы не видим почти ничего, то лучше всего, включив аварийную сигнализацию, остановиться в безопасном месте и переждать непогоду", — говорит Васильев.
Также эксперт обращает внимание на очень опасное явление, с которым мы можем столкнуться во время дождя — это аквапланирование. Возникает оно из-за того, что при попадании в лужу колесо не успевает вытеснить из пятна контакта с дорогой воду и "как бы всплывает над поверхностью на своеобразной водяной подушке".
"Это приводит к тому, что автомобиль перестаёт эффективно управляться, и у него возникают проблемы с курсовой устойчивостью, на которые водитель, как правило, реагирует активным поворотом руля, иногда сопровождая эти действия нажатием на педаль тормоза. Это ведет к резкому изменению направления движения машины в случае внезапного восстановления управляемости. Например, из-за того, что упала скорость движения или закончилась лужа", — поясняет специалист.
Он считает, что в таких случаях надо, сохраняя равномерную скорость движения автомобиля, дождаться восстановления сцепления с дорогой, а в случае необходимости реакции рулем "делать это скупо" и быть в постоянной готовности к активным действиям в случае резкого восстановления управляемости.
Кстати, аквапланирование, по словам Васильева, начинает проявляться со скоростей около 60 километров в час при глубине водяного покрова около 1,5 сантиметра. "Естественно, что его возникновение связано со степенью износа шин. Чем она выше, тем больше вероятность, что вы столкнётесь с аквапланированием на мокрой дороге", — предупреждает автоэксперт.
https://auto.1prime.ru/auto/20220421/836714176.html