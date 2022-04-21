МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Даже обычное вождение в идеальных условиях является источником повышенной опасности, ведь скорость перемещения автомобиля в пространстве существенно превосходит возможности человека оперативно отреагировать на возникающие проблемы. Во время дождя вождение несет еще больше рисков по нескольким причинам, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. В России разрешили выпуск автомобилей с пониженными нормами безопасности

"Прежде всего, мокрый асфальт обладает меньшим коэффициентом сцепления — особенно это проявляется в момент начала дождя, поскольку капли воды начинают смачивать покрывшую асфальт пыль и грязь", — объясняет он.

Так что во время дождя эксперт советует водителям быть особенно осторожными и существенно снизить общую скорость движения, стараясь при этом избегать резких торможений, ускорений и маневров.

Кроме того, вождение в условиях дождя осложняется тем, что на стекла автомобиля в большом количестве начинает попадать грязная влага, существенно ухудшая обзорность. "А если мы хуже видим то, что творится вокруг нас, то, мы просто обязаны снизить скорость и увеличить дистанцию до автомобилей, двигающихся перед нами. Если дождь настолько сильный, что мы не видим почти ничего, то лучше всего, включив аварийную сигнализацию, остановиться в безопасном месте и переждать непогоду", — говорит Васильев.

Также эксперт обращает внимание на очень опасное явление, с которым мы можем столкнуться во время дождя — это аквапланирование. Возникает оно из-за того, что при попадании в лужу колесо не успевает вытеснить из пятна контакта с дорогой воду и "как бы всплывает над поверхностью на своеобразной водяной подушке".

"Это приводит к тому, что автомобиль перестаёт эффективно управляться, и у него возникают проблемы с курсовой устойчивостью, на которые водитель, как правило, реагирует активным поворотом руля, иногда сопровождая эти действия нажатием на педаль тормоза. Это ведет к резкому изменению направления движения машины в случае внезапного восстановления управляемости. Например, из-за того, что упала скорость движения или закончилась лужа", — поясняет специалист. Такого никто не ждал: что будет, если вы купите авто из Китая

Он считает, что в таких случаях надо, сохраняя равномерную скорость движения автомобиля, дождаться восстановления сцепления с дорогой, а в случае необходимости реакции рулем "делать это скупо" и быть в постоянной готовности к активным действиям в случае резкого восстановления управляемости.

Кстати, аквапланирование, по словам Васильева, начинает проявляться со скоростей около 60 километров в час при глубине водяного покрова около 1,5 сантиметра. "Естественно, что его возникновение связано со степенью износа шин. Чем она выше, тем больше вероятность, что вы столкнётесь с аквапланированием на мокрой дороге", — предупреждает автоэксперт.