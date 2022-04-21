МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российские предприниматели нашли способ снизить цены на запчасти для импортных автомобилей и предложили производить переходники для установки отечественных комплектующих на машины зарубежного производства, рассказал РИА Новости автор проекта, предприниматель из Владимирской области Артем Елохов.

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Проект представят в треке Национальной технологической инициативы форума "Сильные идеи для нового времени", который Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс" проведут этим летом в Москве.

"Из-за введенных санкций владельцы автотранспорта вынуждены переплачивать за запчасти, а некоторые и вовсе исчезли с рынка. Безусловно, импортозамещение в этой сфере стратегически важно. Замещение основных узлов транспорта довольно проблематично, а вот расходные части, такие как фильтр масляный, фильтр топливный, разнообразные импульсные датчики, возможно заменить на детали отечественного производства", — рассказал Елохов.

Для этого, по его словам, "нужно установить переходные элементы, обеспечивающие совмещение наружных, внутренних диаметров и пропускных каналов". "А такие детали, как стойки стабилизатора, отличающиеся только посадочным конусом и высотой, доступны к изготовлению уже сегодня. Импортные фильтры уже подорожали в среднем на 120%, отечественные же выросли в цене несущественно и стоят вдвое дешевле", — добавил предприниматель.

Елохов отметил, что опыт установки отечественных запчастей на импортные автомобили у российских инженеров и мастеров есть еще с 1990-х годов. "Необходимо его легализовать, разработать требования к качеству переходников, рассчитать затраты так, чтобы это было экономически выгодно", — считает специалист.

"Сфера применения проекта, на самом деле, намного шире, чем обслуживание автомобилей. Имеется также опыт по импортозамещению деталей для промышленных станков, включая токарно-фрезерные, с числовым программным управлением. Сейчас многие станки на промпредприятиях также импортные", — заключил Елохов.