МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. На российском авторынке возникло некоторое оживление — снижаются цены на машины с пробегом, постепенно фиксируются цены и на новые авто. Однако эксперты, опрошенные агентством "Прайм" считают, что эта тенденция продлится недолго. К концу года автомобили могут подорожать еще примерно на 15-20%. Такого никто не ждал: что будет, если вы купите авто из Китая

ЦЕНОВАЯ ЛИХОРАДКА

Согласно данным Росстата, с начала года и до середины марта новые автомобили рекордно подорожали. Отечественные модели прибавили в цене 21%, иномарки — 29%. В начале марта рост цен оказался рекордным — около 40%. Традиционно за обновлением прайсов в сегменте новых авто активизировался и вторичный рынок — владельцы увеличили стоимость своих автомобилей, выставленных на продажу, на 10-30%.

"Вместе с тем, параллельно с укреплением рубля цены в обоих сегментах начали снижаться", — утверждает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

На рост цен на новые и подержанные автомобили с начала года повлияли традиционная ежегодная инфляция, нестабильность курса валют. Так, в начале января доллар стоил 74,2 рубля, в начале февраля — уже 77,4 рубля, а после обострения геополитической ситуации дошел до 120,3 рублей.

"Валютная составляющая всегда играла важную роль в ценообразовании автопрома, поэтому рекомендованные розничные цены на автомобили лихорадило три месяца подряд. Это сделало покупку автомобиля у дилера практически невозможной для многих россиян, что привело к повышенному спросу на вторичном рынке", — объясняет Мигаль.

Усугубили ситуацию и возросшие до 20% ставки по кредитам.

В апреле курс рубля выровнялся по отношению к доллару, и цены на новые авто стали не такими "космическими". Умерили свои аппетиты и продавцы вторичного рынка, ведь спрос на автомобили с пробегом по завышенной стоимости значительно сокращался.

ПОДЕРЖАННЫЕ ДЕШЕВЕЮТ ПЕРВЫМИ

От пиковой стоимости начала марта подержанный автотранспорт уже потерял не менее 10%, рассказывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Причины этого, по мнению эксперта, — крайне большие аппетиты продавцов, выросшие за два года чуть ли не в полтора раза, а также банальное отсутствие спроса, в том числе и на кредиты. Так, за март количество автокредитов снизилось на 77% из-за резко возросших ставок и ухода с рынка западных автопроизводителей.

В ближайшие месяц-два можно будет получить дисконт в 20% от текущей цены подержанных авто, если торговаться, полагает эксперт.

Генеральный директор ГК АВТОDОМ Андрей Ольховский согласен, что этот рынок перегрет на 15-25%. Поэтому авто с пробегом продолжат дешеветь, уверен он.

Что касается новых автомобилей, то здесь ситуация не так однозначна. Подорожание спровоцировано дефицитом авто, но этот фактор постепенно сойдет на нет. Снижение цен у западных автоконцернов начнется после хотя бы примерного понимания сроков возвращения компаний в Россию. Они не будут задирать цены на новые авто, стремясь компенсировать упущенную прибыль. Но текущие цены на остатки складов европейских автопроизводителей все равно не останутся такими, какие они есть, считает Вавилов.

У азиатских производителей большее значение имели проблемы с логистикой и некоторый рост спроса в середине февраля из-за панических настроений у покупателей. "Но в целом, если говорить об Азии, с текущих цен новые автомобили вполне могут подешеветь еще на 10-15% — курс стабилизировался, логистика становится понятнее", — рассуждает экономист.

Ольховский вовсе не ждет обвала цен на новые автомобили, по его словам, их стоимость "никогда не снижалась". "Именно эмоциональность ожидания снижения цен сейчас тормозит спрос", — считает он.

ВПЕРЕДИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ

Реальность обвала цен на автомобили вызывает большие вопросы и у автоэксперта Егора Васильева. Дело том, что авто не является простым товаром, стоимость которого определяется исключительно рыночной конъюнктурой. Процесс создания современного автомобиля очень тесно связан с состоянием мировой экономики, работоспособностью глобальных логистических и экономических связей. И нарушение той же цепочки поставок в самых незначительных мелочах немедленно вызывает кризис, объясняет он. В России подешевели подержанные авто

Так из-за кризиса, вызванного недостатком чипов, возникли сложности c производством автомобилей, дефицит их предложения на рынке. И чтобы компенсировать свои потери во всей цепочке сбыта, автопроизводители стали поднимать цены. Все эти проблемы никуда не делись, и вполне могут растянуться на годы. Уже более 20 автопроизводителей приостановили поставки новых авто и комплектующих в Россию.

"Ясно одно: нас ждёт период турбулентности, во время которого автопроизводители — даже весьма успешные — будут переходить в режим выживания. А это всегда приводит к тому, что большую часть своих финансовых проблем они начинают перекладывать на покупателей", — рассуждает Васильев.

ТРЕНД НА ПОВЫШЕНИЕ

Перечисленные факторы позволяют предположить, что тенденция снижения цен на новые и подержанные автомобили на российском рынке сохранится ненадолго, признает Мигаль.

По его мнению, дефицит моделей в сегменте новых авто и с пробегом приведет к росту цен, особенно на иномарки брендов, решивших временно "заморозить" партнёрство с российским авторитейлом.

Пока, по его прогнозам, все идет к тому, что к концу 2022 года рост цен на автомобили может составить еще около 15-20%.

Глобальный тренд на повышение стоимости покупки и владения автомобилем продолжится, уверен и Васильев. Хотя незначительные колебания цен в сторону уменьшения после стабилизации политической ситуации тоже возможны.

"Современный бизнес уже давно научился балансировать на грани покупательной способности населения, используя для повышения стоимости своей продукции любой удобный повод", — считает автомобильный эксперт. Как найти авто с пробегом дешевле, чем у других, если на всех не хватает

При этом, в автобизнесе проблема недостатка денежных средств потенциальных покупателей маскируется различными кредитными программами, предлагающими человеку приобрести желанный автомобиль за сумму, часто существенно превосходящую его текущие финансовые возможности.

По мнению Васильева, это может повлечь за собой изменения в сфере автокредитования, либо на фоне удорожания автомобилей станет расти популярность каршеринга и сервисов владения автомобилем по подписке — они пока еще дают возможность человеку оставаться мобильным за приемлемые деньги.