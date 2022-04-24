ВАШИНГТОН, 24 апр — ПРАЙМ. Около восьми тысяч дорогих автомобилей, предназначенных для отправки в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии, сообщает газета Wall Street Journal. Экономист заявил о промахе "финансовой артиллерии" Запада

Отмечается, что они не могут быть ввезены в РФ из-за новых европейских санкций, предполагающих запрет экспорта в РФ предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро.

Среди автомобилей есть последние модели марок Lexus, Cadillac и Mercedes, прибывшие в Бельгию из Азии в начале апреля.

Вместе с тем, замороженными оказались некоторые другие товары, подпадающие под различные санкции, передает газета.

"Машины, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на другие рынки", — цитирует издание слова директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса.