WSJ: около 8000 дорогих авто, предназначенных для отправки в РФ, застряли в Бельгии из-за санкций
ВАШИНГТОН, 24 апр — ПРАЙМ. Около восьми тысяч дорогих автомобилей, предназначенных для отправки в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии, сообщает газета Wall Street Journal.
Отмечается, что они не могут быть ввезены в РФ из-за новых европейских санкций, предполагающих запрет экспорта в РФ предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро.
Среди автомобилей есть последние модели марок Lexus, Cadillac и Mercedes, прибывшие в Бельгию из Азии в начале апреля.
Вместе с тем, замороженными оказались некоторые другие товары, подпадающие под различные санкции, передает газета.
"Машины, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на другие рынки", — цитирует издание слова директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса.
https://auto.1prime.ru/auto/20220424/836740570.html