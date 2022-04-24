МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Многие россияне с началом майских праздников традиционно уезжают отдыхать на дачу. Однако по дороге на природу водителей могут ожидать самые неожиданные штрафы, предупреждает портал Autonews. На грани выживания. Какие авто подешевеют и как успеть их купить

Грязные номера

Дорожные службы уже неоднократно напоминали, что снег и грязь на дорогах могут доставить серьезные проблемы автомобилистам. Одна из них — штраф за грязные номера, размер которого составляет 500 рублей. Наказание грозит в том случае, если с расстояния 20 метров невозможно прочитать в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего госномера, а в светлое — хотя бы одной из букв или цифр заднего или переднего номера.

Кроме того, автолюбители обязаны следить за чистотой фар. Штраф за управление автомобилем с загрязненными внешними световыми приборами составит также 500 рублей.

Если же ДПС решит, что водитель специально нанес грязь на регистрационные знаки, чтобы избежать штрафов с камер (например, в теплую и сухую погоду), такие действия подпадут под ч. 2 ст. 12.2 КоАП и будут наказываться штрафом в 5000 рублей, либо лишением прав на срок до 3 месяцев.

"Разбираться в подробностях инцидента будет суд", — пишет портал.

Ребенок за рулем

Во время езды по дачным дорогам не стоит давать несовершеннолетним детям попрактиковаться в вождении — за это предусмотрено серьезное наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Кроме того, автомобиль задержат и отправят на штрафстоянку, если владельца авто не окажется в машине. Более того, родители ребенка могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение или недобросовестное выполнение своих обязательств.

Высунувшиеся пассажиры

Еще один штраф грозит за перевозку людей вне кабины или предусмотренных мест для сидения, его сумма составит 1000 рублей. Речь идет о тех случаях, когда пассажиры высовывают ноги из окна машины или высовываются в открытый люк автомобиля.

Делать этого не стоит не только из-за возможного штрафа, но также из-за угрозы здоровью в случае ДТП или резкого торможения.

Перевозка грузов

Особое внимание нужно проявить и при перевозке багажа. Если места в багажнике для всего груза не хватает, некоторые водители размещают поклажу на крыше авто или вовсе едут с открытым багажником, обозначив при этом выступающий груз красной лентой. Однако по правилам ПДД, в этих случаях необходимо также наличие знака "Крупногабаритный груз", иначе водителя ждет штраф в 500 рублей.

Поездка на машине к реке

Серьезным штрафом может обернуться поездка на автомобиле к озеру или реке. Водный кодекс запрещает передвижение на машинах по любым не асфальтированным дорогам в пределах водоохранной зоны. За такое нарушение водителя могут оштрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит от 8 до 12 тысяч, для юрлиц — от 200 до 400 тысяч.

К водоохранным зонам относятся территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим.

Поездки в лес

Перед тем, как поехать на отдых в лесу, стоит убедиться, что выбранная территория не является:

государственным природным заповедником,

национальным парком,

государственным природным заказником,

памятником природы,

ботаническим садом.

"В противном случае автомобильная поездка обернется для автомобилиста финансовыми потерями: штрафом на сумму 5-7 тысяч рублей", — говорится в материале.

Мойка машины

Многие дачники моют автомобили у себя на участке. Это не запрещено законом, но если грязь и технические жидкости попадут в почву и загрязнят участок соседей, владельцу автомобиля также может грозить штраф. Например, в Московской области нарушителю придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, запрещено мыть машины вблизи рек, озер и других водоемов. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Выброс мусора

В России не предусмотрен отдельный штраф за выброс мусора из автомобилей, однако таких водителей могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. В качестве наказания для физлиц предусмотрен штраф в 1-2 тысячи рублей, за повторное нарушение его размер вырастет до 2-3 тысяч. В России нашли способ удешевить ремонт иномарок

"Однако уже в скором времени в КоАП может появиться отдельный штраф в 3000 руб. для водителей, которые выкидывают мусор из машины", — сообщает портал и уточняет, что вычислять нарушителей планируется, в том числе, с помощью камер.

Риск пожаров

С наступлением теплой погоды растет риск возникновения лесных пожаров, поэтому во многих регионах устанавливается особый противопожарный режим. Во время действия этого режима, который обычно длится 21 день, поездки в лес строго запрещены. Более того, отдыхающим и местным жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву. Нарушителя ждет штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Музыка в машине

Кроме того, не стоит слушать музыку в машине на большой громкости. Соседи по даче имеют право вызвать полицию, если автовладелец нарушает режим тишины. В этом случае любителя музыки могут оштрафовать на 1-3 тысячи рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить уже 4 тысячи рублей.