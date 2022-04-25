ТОКИО, 25 апр — ПРАЙМ. Один из ведущих автопроизводителей Японии Nissan Motor объявил о разработке новой технологии содействия управлению автомобилем, направленной на снижение риска дорожно-транспортных происшествий. СМИ: Nissan прекратит выпускать автомобили Datsun

Согласно данным компании, технология, которая находится еще в стадии разработки и усовершенствования, позволяет транспортному средству самостоятельно уходить от столкновения с объектами, получая данные через технологию LIDAR, а также с радаров и камер наблюдения.

"Используя полученную информацию, автомобиль способен сразу же анализировать текущую ситуацию, рассчитывать и автоматически производить необходимые для избежания столкновения действия", — отмечается в релизе.

Автопроизводитель также представил видео испытаний концепта ProPILOT Concept Zero, на который была установлена разрабатываемая технология. В ролике автомобиль самостоятельно уходит от столкновения с выезжающим на дорогу автомобилем, катящимся колесом, а также манекеном человека.

"Nissan нацелен завершить разработку технологии к середине 2020-х годов. Вначале она будет доступной лишь на избранных моделях, однако к 2030 финансовому году должна быть доступной почти на всех новых моделях", — говорится в документе.