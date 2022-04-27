МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Саудовская Аравия подписала контракт с американским производителем электрических автомобилей Lucid Company о закупке до 100 тысяч электромобилей Lucid Air в течение десяти лет, сообщил саудовский новостной портал "Хабр Аджиль". Акции Tesla дешевеют после решения Маска купить Twitter

Конкурирующий с Tesla электромобиль Lucid Air был выпущен осенью прошлого года.

По информации портала, с целью диверсификации парка транспортных средств и распространения экологически чистого транспорта "Саудовская Аравия подписала соглашение с компанией Lucid Company о закупке до 100 тысяч электромобилей в течение десяти лет".

Как отмечает издание, эта сделка проходит в рамках предложенных саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом экологических инициатив "зеленая Саудовская Аравия" и "зеленый Ближний Восток".