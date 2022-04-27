МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Более половины россиян в текущем году стали тратить на обслуживания автомобиля 5-10 тысяч рублей, когда как еще годом ранее такие расходы были у пятой части граждан, говорится в совместном исследовании банка "Открытие" и "РГС Банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости. СМИ: Nissan прекратит выпускать автомобили Datsun

"Всего лишь четверть (22%) респондентов в этом году укладываются в сумму до 5 тысяч рублей против 42% годом ранее при ежемесячных тратах на автомобиль (с учетом топлива, страховок, техобслуживания, штрафов и прочих статей расходов). Около 51% опрошенных расходует от 5 тысяч до 10 тысяч рублей на содержание личного авто — по сравнению с 19% годом ранее", — выяснили аналитики. Таким образом, если в прошлом году 5-10 тысяч рублей на ежемесячное содержание машины тратил каждый пятый автолюбитель, то теперь уже каждый второй.

Свыше 10 тысяч рублей в месяц расходуют на обслуживание машины более четверти (27%) российских водителей по сравнению с 39% годом ранее. Так, траты 18% автолюбителей составили в этом году от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, когда как годом ранее в эту сумму укладывались 11% автовладельцев. Еще 5% опрошенных расходуют на эти цели 15-20 тысяч рублей против 16% в прошлом году, лишь 4% респондентов тратят более 20 тысяч рублей против 12% в 2021 году.

Наиболее затратной категорией бюджета автомобилистов ожидаемо стало топливо: его назвали 68% опрошенных. Примечательно, что годом ранее значительно меньше автолюбителей (53%) отмечали покупку бензина как самую дорогую часть расходов на обслуживание. На втором месте рейтинга трат в этом году – ремонт машины, который отметили 53% респондентов. Замыкает топ-3 автотрат сервисное обслуживание – его выбрали 26% автолюбителей.

Еще 17% респондентов в этом году главной статьей расходов считают обязательное страхование, 16% – налоги, 10% – дополнительное страхование, 6% – штрафы. Реже всего в этом году самыми затратными статьями автовладельцы называли парковки (5%) и оплату места в гараже (4%).

Наиболее расходной статьей считают ремонт в Воронеже (62% опрошенных), топливо — в Перми (75%), сервисное обслуживание – в Москве (39%), обязательное страхование – в Омске (26%), штрафы – в Москве и Казани (13%), парковки – в Москве (13%).