МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Полис каско при покупке автомобиля китайского производства обойдется на 43% дешевле, чем на европейские и привычные азиатские марки машин, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие". Эксперты рассказали о резком подорожании каско в России

"В связи с уходом с российского рынка некоторых популярных европейских автопроизводителей, многие водители, планирующие купить машину, начали смотреть в сторону китайского автопрома. Так, по данным специалистов, оформление полиса каско на китайский автомобиль на 43% дешевле, чем на европейский или хорошо знакомый (другой — ред.) азиатский", — отметили эксперты.

Они пояснили, что расчет полиса каско для наглядного примера произведен для женатого мужчины 35 лет с двумя несовершеннолетними детьми и стажем вождения более 5 лет. При условии того, что машина взята в кредит на 5 лет, ее мощность составляет 170 лошадиных сил, отсутствует спутниковая противоугонка, год производства и начало эксплуатации – 2022; количество водителей ограничено.

В среднем, страховка для китайских авто обойдется автолюбителю в 73 тысячи рублей, а для других – в 128 тысяч рублей, подсчитали страховщики.

В "Согласии" пояснили, что для анализа были выбраны автомобили: Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson, Subaru Forester, Nissan Qashqai, Hyundai Creta, а также представители китайского автопрома: Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8, Haval F7, Geely Coolray, Haval Jolion, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 Pro, Haval H9, Changan CS35 Plus, Changan CS75 FL.