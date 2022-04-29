МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Длительное стояние в пробке не вызывает ни у кого положительных эмоций и оказывается источником дополнительного стресса и агрессивных действий со склонностью к нарушению ПДД. Именно в это время активизируются "обочечники", которые не только существенно ухудшают дорожную ситуацию, но и являются источником аварий. При поездке за город лучше устранять эти негативные факторы. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. Написано кровью. Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП

Выезжать нужно тогда, когда на дороге минимальный трафик. Как правило, это раннее утро или вечер. Так, утренние поездки существенно сокращают время пути до места назначения. А сокращая время в пути, мы снижаем вероятность попадания в ДТП, добавляет он.

Любая поездка на дачу характерна тем, что водитель, помимо непосредственно транспортной функции, должен осуществить большое количество вспомогательных дел. "Если речь идёт о начале дачного сезона, то в салоне автомобиля, как правило, располагается большое количество вещей, которые не всегда закрепляются должным образом и могут доставлять проблемы при управлении машиной", — отмечает эксперт.

Часто, совершая тот или иной маневр, водитель больше думает о сохранности рассады, нежели о собственной безопасности. Кроме того, поездка на дачу нередко сопровождается заездами во всевозможные магазины с покупкой необходимых именно сейчас вещей, что приводит "к рваному темпу движения".

"Поэтому концентрация на управлении автомобилем в этот период несколько снижается, что приводит к росту количества ДТП. А с учетом того, что все остальные водители заняты приблизительно тем же, дорожное движение становится более хаотичным, а значит и опасным", — полагает Васильев.

Если на плотный трафик накладывается еще и непогода, лучше отложить поездку до тех пор, пока погодные условия не придут в норму. Как поясняет специалист, в ситуации плотного движения дачных автомобилей, осложненной погодными аномалиями, риск ДТП резко возрастает. Какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав

Для возвращения с дачи в город желательно также ориентироваться на время, когда трафик минимален, но это намного сложней. Автоэксперт советует обращать внимание на свое состояние — ударные выходные на природе с лопатой в руках не добавляют бодрости, а физическое состояние водителя напрямую влияет на его безопасность. "Так что на обратном пути старайтесь сохранять максимальную концентрацию и профессионализм", — подытожил он.