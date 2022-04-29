Автоэксперт Васильев: не стоит ехать на дачу, если вы устали, на дорогах пробки, а за окном непогода
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Длительное стояние в пробке не вызывает ни у кого положительных эмоций и оказывается источником дополнительного стресса и агрессивных действий со склонностью к нарушению ПДД. Именно в это время активизируются "обочечники", которые не только существенно ухудшают дорожную ситуацию, но и являются источником аварий. При поездке за город лучше устранять эти негативные факторы. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Выезжать нужно тогда, когда на дороге минимальный трафик. Как правило, это раннее утро или вечер. Так, утренние поездки существенно сокращают время пути до места назначения. А сокращая время в пути, мы снижаем вероятность попадания в ДТП, добавляет он.
Любая поездка на дачу характерна тем, что водитель, помимо непосредственно транспортной функции, должен осуществить большое количество вспомогательных дел. "Если речь идёт о начале дачного сезона, то в салоне автомобиля, как правило, располагается большое количество вещей, которые не всегда закрепляются должным образом и могут доставлять проблемы при управлении машиной", — отмечает эксперт.
Часто, совершая тот или иной маневр, водитель больше думает о сохранности рассады, нежели о собственной безопасности. Кроме того, поездка на дачу нередко сопровождается заездами во всевозможные магазины с покупкой необходимых именно сейчас вещей, что приводит "к рваному темпу движения".
"Поэтому концентрация на управлении автомобилем в этот период несколько снижается, что приводит к росту количества ДТП. А с учетом того, что все остальные водители заняты приблизительно тем же, дорожное движение становится более хаотичным, а значит и опасным", — полагает Васильев.
Если на плотный трафик накладывается еще и непогода, лучше отложить поездку до тех пор, пока погодные условия не придут в норму. Как поясняет специалист, в ситуации плотного движения дачных автомобилей, осложненной погодными аномалиями, риск ДТП резко возрастает.
Для возвращения с дачи в город желательно также ориентироваться на время, когда трафик минимален, но это намного сложней. Автоэксперт советует обращать внимание на свое состояние — ударные выходные на природе с лопатой в руках не добавляют бодрости, а физическое состояние водителя напрямую влияет на его безопасность. "Так что на обратном пути старайтесь сохранять максимальную концентрацию и профессионализм", — подытожил он.
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