МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. По большому счёту, если вы зальете бензин марки Аи-92 вместо Аи-95, с мотором автомобиля ничего не произойдёт. На всех современных двигателях установлены датчики детонации, предотвращающие её, а также стабилизирующие зажигание. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Виталий Бояринов.
Что касается вопроса об октановом числе топлива, то, по мнению Бояринова, использование 92-го бензина "допускается с небольшой потерей мощности, что в условиях современного мегаполиса практически незаметно".
"При этом всё равно необходимо следовать рекомендациям производителя и использовать топливо, которое предназначено для конкретного двигателя", — отметил специалист.