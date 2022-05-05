МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. По большому счёту, если вы зальете бензин марки Аи-92 вместо Аи-95, с мотором автомобиля ничего не произойдёт. На всех современных двигателях установлены датчики детонации, предотвращающие её, а также стабилизирующие зажигание. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Виталий Бояринов. Эксперт спрогнозировал снижение цен на бензин

Кроме того, 95-й бензин — это улучшенная версия 92-го, проще говоря, с присадками, добавил эксперт.

Что касается вопроса об октановом числе топлива, то, по мнению Бояринова, использование 92-го бензина "допускается с небольшой потерей мощности, что в условиях современного мегаполиса практически незаметно".

"При этом всё равно необходимо следовать рекомендациям производителя и использовать топливо, которое предназначено для конкретного двигателя", — отметил специалист.