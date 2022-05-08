МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Самыми популярными автомобилями, на которые россияне оформляли кредиты в первом квартале текущего года, стали среди новых моделей корейские Hyundai, среди подержанных — российские Lada, говорится в исследовании "Открытие Авто", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Дилеры оценили период дефицита машин Lada с "автоматом" в России

"В первом квартале 2022 года заемщики отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (57% выдач по количеству), среди которых наибольшей популярностью пользовались, как и годом ранее, марки Lada, KIA, Hyundai, Toyota и Nissan", — сказано в сообщении.

Пятерку лидеров среди популярных моделей автомобилей, на которые брали кредиты, по итогам первых трех месяцев текущего года в свою очередь составили Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo.

"Тренд сдвига выдач в сторону автокредитов на авто с пробегом сохранился на фоне дефицита новых авто и роста цен на них, которые усугубились из-за осложнения макроэкономической ситуации. При этом по объему выдач в денежном эквиваленте превалирует сегмент новых авто (58%) ввиду объективных причин — более высокий средний чек по автокредитам на новые машины", — поясняется в исследовании.

Россияне чаще всего оформляют в кредит новые автомобили марок Hyundai, KIA, Skoda, Lada и Renault. Из пятерки лидеров по сравнению с первым кварталом прошлого года выбыла Toyota из-за приостановки поставок в Россию.

"Усиление дефицита новых машин из-за ухода с рынка международных автоконцернов и рост цен на них продолжат формировать основные тренды на рынке автокредитования. Дефицит при этом усугубится как в сегменте новых, так и подержанных авто из-за отсутствия притока "свежих образцов". Цены на новые авто продолжат расти, хотя динамика роста замедлится", — ожидают эксперты.