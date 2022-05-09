МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Шведский производитель автомобилей Volvo Cars приостанавливает производство на заводе в Торсланде на юге Швеции из-за проблем с поставками полупроводников, сообщила газета Götebrgs Posten. Стоимость палладия подскочила из-за антироссийских санкций

Отмечается, что приостановка работы завода продлится со вторника по пятницу из-за проблем с поставками "особого типа" полупроводников из Китая.

"Большая часть этого связана с проблемами с поставщиками там (в Китае — ред.)", — заявил газете пресс-секретарь производителя Ян Тонкин.

Geely — один из крупнейших китайских автоконцернов, основанный в 1986 году. Ему принадлежат Volvo, Lotus и миноритарный пакет акций Mercedes-Benz.

Компания Volvo, основанная в 1927 году — один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в шведском Гетеборге. Число сотрудников компании составляет примерно 95 тысяч.