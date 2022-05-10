МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Сервис заказа такси Uber Technologies намерен сократить расходы на маркетинг и человеческие ресурсы, чтобы сконцентрироваться на получении прибыли, так как инвесторов все меньше устраивают финансовые показатели компании, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на слова гендиректора Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi). Эксперт рассказал, какие автомобили подешевели в России

"Uber Technologies Inc. сократит свои расходы на маркетинг и найм персонала, поскольку она сосредоточена на получении прибыли. Генеральный директор Дара Хосровшахи сказал, что инвесторы стали менее терпимы к компаниям, увеличивающим долю на рынке в ущерб своей прибыли", — говорится в сообщении.

В своем годовом финансовом отчете Uber фиксирует чистый убыток на протяжении как минимум трех лет. В 2021 года компания получила чистый убыток в 496 миллионов долларов, в 2020 году — 6,768 миллиарда долларов, в 2019 — 8,506 миллиарда долларов. В целом даже по кварталам компания довольно редко фиксирует чистую прибыль.

"Мы обслуживаем многотриллионные рынки, но размер рынка не имеет значения, если он не приносит прибыль. Мы должны показать им деньги", — цитирует газета слова Дара Хосровшахи, который также уточнил, что компания будет относится к найму как к привилегии и будет тщательно обдумывать, где увеличивать численность персонала. Кроме того, будут сокращены расходы на маркетинг.

С начала года акции Uber подешевели на 45%, причем только за май акции потеряли уже более 26% своей стоимости.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.