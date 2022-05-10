МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Mitsubishi Motors по итогам 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 марта, составила 74,037 миллиарда иен (591,6 миллиона долларов) против убытка в 312,317 миллиарда иен, сообщается в финансовой отчетности компании. СМИ узнали о новой стратегии Uber

По итогам финансового года чистая прибыль на акцию составила 49,76 иены (0,38 доллара) против убытка в 209,88 иены. Выручка концерна выросла на 40,1%, до 2,038 триллиона иен (15,65 миллиарда долларов).

Mitsubishi прогнозирует рост чистой прибыли по итогам 2022-2023 фингода на 1,3%, до 75 миллиардов иен.

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.