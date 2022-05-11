МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. по итогам 2021-2022 финансового года (завершился 31 марта) выросла на 27%, составив 2,85 триллиона иен (21,8 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании. Чистая прибыль BMW выросла в первом квартале в 3,6 раза

Разводненная прибыль на акцию достигла 205,23 иены (1,5 доллара) против 158,93 иены (1,2 доллара) в прошлом фингоду. Операционная прибыль выросла на 36,3% — до 2,996 триллиона иен (22,96 миллиарда долларов). Выручка Toyota увеличилась на 15,3% — до 31,379 триллиона иен (240,45 миллиарда долларов). За год компания продала 8,23 миллиона автомобилей, что на 7,6% выше, чем годом ранее.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Toyota снизилась на 31%, до 533,8 миллиарда иен (4 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 5,5% — до 8,112 триллиона иен (62,16 миллиарда долларов), а операционная прибыль сократилась на 32,8%, до 463,8 миллиарда иен (3,55 миллиарда долларов).

Toyota по итогам 2022-2023 финансового года ожидает выручку на уровне 31,4 триллиона иен (240,6 миллиарда долларов. Операционная прибыль, по прогнозу, составит 2,996 триллиона иен (2,9 миллиарда долларов). Чистую прибыль ожидается на уровне 2,85 триллиона иен (21,8 миллиарда долларов).

Кроме того, компания сообщила, что проведет обратный выкуп акций (buyback) на сумму в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов) с 17 июня по 30 сентября.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.