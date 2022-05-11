МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. "Камаз" в апреле сократил производство на 15% — до 3,8 тысячи машкомплектов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании. Эксперт рассказал, какие автомобили подешевели в России

"В апреле "Камаз" выпустил 3 803 машкомплекта, что на 15% меньше, чем в апреле прошлого года (аналогичный период прошлого года — 4 462 ед.) Данное снижение было ожидаемым в связи с ранее принятым руководством компании решением о снижении суточного темпа конвейера до 180 единиц в сутки, основанном на оценке ситуации на рынке и недопущении затоваривания складов компании", — сообщает "Камаз".

При этом за январь-апрель автогигант отгрузил своим потребителям, партнерам по выпуску спецтехники, сборочным предприятиям и ремонтным подразделениям в общий сложности 15,2 тысячи готовых автомобилей, шасси, сборочных и ремонтных комплектов. Это на 6,6% больше результатов за аналогичный период прошлого года.

Завод двигателей компании выпустил и поставил автомобильному заводу и своим сторонним потребителям 3,9 тысячи двигателей и силовых агрегатов в апреле и 16,4 тысячи — за четыре месяца (-18% и +5,4% соответственно).

Также в апреле отгружено автозапчастей на сумму 2,99 миллиарда рублей, за четыре месяца — на 10,88 миллиарда рублей (-6,5% и +9,9% к аналогичному периоду прошлого года).

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).