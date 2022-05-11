МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Росстандарт заявил, что официальный представитель BMW на российском рынке "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 866 кроссоверов X1 и X2 из-за возможных проблем с ремнями безопасности. Продажи автомобилей в России упали в апреле

По сообщению агентства, отзыву подлежат 866 автомобилей BMW X1 (серия F48), X2 (серия F39), изготовленных в период с января по март 2022 года с VIN-кодами согласно приложению. На затронутых автомобилях были установлены передние ремни безопасности (со стороны водителя и со стороны пассажира), на которых во время изготовления, возможно, был повреждён газовый микрогенератор. Повреждённый газовый микрогенератор в аварийной ситуации может привести к негативному воздействию на функцию удерживания.

Подчеркивается, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена проверка. Замена обоих передних ремней безопасности будет произведена при необходимости.

Уполномоченные представители "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.