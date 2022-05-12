МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. "Камаз" с мая повысит тарифы и оклады сотрудников на 5,2%, соответствующие документы уже готовятся к подписанию, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании. "АвтоВАЗ" увеличит оклады сотрудников в июне

"В целях повышения социальной защищенности работников "КАМАЗа" руководством компании принято решение об опережающем повышении тарифов и окладов. Вместо июля уже с мая будут увеличены тарифы и оклады на 5,2%. В настоящий момент распорядительные документы готовятся к подписанию", — сообщил пресс-секретарь "Камаза" Олег Афанасьев.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).