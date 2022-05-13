МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличилась на 7,5% — до 707 миллиардов иен (5,49 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. BMW отзывает в России 866 кроссоверов X1 и X2

Выручка Honda при этом увеличилась на 10,5% — до 14,552 триллиона иен (110 миллиардов долларов).

Чистая прибыль компании в четвертом квартале прошедшего финансового года составила 124,3 миллиарда иен (960 миллионов долларов), что на 41,5% ниже прошлогоднего показателя. Выручка Honda выросла на 7% — до 3,875 триллиона иен (30,08 миллиарда долларов).

Компания ожидает чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, по итогам текущего финансового года на уровне 710 миллиардов иен (5,51 миллиарда долларов), выручку на уровне 16,25 триллиона иен (126 миллиардов долларов).

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.