САМАРА, 13 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" достиг договоренностей с компаниями из Китая о поставках комплектующих, однако они не были произведены своевременно из-за локдауна, сообщил в пятницу журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий Lada в июне

"Поставщики найдены, как я и говорил. Более того, и договоренности все достигнуты и оформлены… Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина — COVID-19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира", — сказал Азаров.

Он добавил, что надеется, что в ближайшее время поставки будут осуществлены и "АвтоВАЗ" выйдет на ритмичный режим работы.

В марте Азаров заявлял, что "АвтоВАЗ" ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии. "Камаз" повысит оклады сотрудников на 5,2%

"АвтоВАЗ" уйдет в простой с 16 по 20 мая из-за проблем с комплектующими. В целом, из-за дефицита автомобильных компонентов производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой еще с начала марта. Из-за этой же проблемы автопроизводитель перенес летний корпоративный отпуск на 4-24 апреля.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.