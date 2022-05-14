МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Страховой полис каско — эффективная защита автомобиля от гибели и угона, но случаев, когда страховая компания откажет в выплате больше, чем тех рисков, когда она гарантирована. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева. Эксперты рассказали о резком подорожании каско в России

Так, по словам эксперта, компенсации не будет при повреждениях, полученных при буксировке или эвакуации авто, в случае нанесения вреда автомобилю действиями владельца, в том числе, управления им в нетрезвом виде.

Также под компенсацию не попадают наличие заводского брака или ущерба, причиненного во время ремонта авто, неисправности электропроводки, кража колес или других комплектующих.

"Если владелец использовал застрахованное авто для обучения вождению, на соревнованиях или испытаниях, в прокате или лизинге, после чего автомобиль не вернули, — компенсации в рамках полиса каско не будет", — предупреждает специалист.

Кроме того, ни одна страховка не покроет ущерба, если он причинен автомобилю при транспортировке крупногабаритного груза. Также спорным случаем будут считаться повреждения, нанесенные третьими лицами, животными, погодными условиями и в то время, когда автомобиль не находился в движении — на стоянке, парковке, отмечает Бондарева.

"Не стоит рассчитывать на выплаты, если авто эксплуатировал водитель, не указанный в страховом договоре. Также в случае неисправности авто, о котором знал владелец, но все равно пользовался им, ремонт также не будет компенсирован страховой компанией", — сказала эксперт.