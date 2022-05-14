МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Самое большое количество дорожных нарушений на российских дорогах совершают владельцы автомобилей Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на экспертов "Авто.ру". ЕК допускает ограничения цен на газ из России при прекращении поставок

Специалисты изучили данные отчетов "ПроАвто" и выяснили, что за прошлый 2021 год владельцы моделей Focus, Rio и Solaris получили 14,8 тысячи, 11,8 тысячи и 11,6 тысячи штрафов соответственно.

Также в первую пятерку рейтинга вошли модели Skoda Octavia и Toyota Camry.

Следом идут:

BMW 5 Series,

BMW 3 Series,

BMW X5,

Mercedes-Benz E-Class,

Volkswagen Polo.

Самую крупную сумму штрафов за нарушение правил дорожного движения в России в прошлом году собрали владельцы BMW 5 Series (80 миллионов рублей). Водители Mercedes-Benz E-Class за это же время получили штрафов на 62,6 миллиона рублей, Toyota Camry — на 57 миллионов рублей.