МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российские активы французской автомобильной группы Renault переходят в государственную собственность: доля в "АвтоВАЗе" — НАМИ, завод "Рено Россия" — городу Москве, заявил Минпромторг РФ. Собянин рассказал о дальнейшей судьбе завода "Рено" в Москве

"Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы", — отмечается в сообщении на официальном канале министерства в мессенджере Telegram.

"Подписанные соглашения предусматривают передачу акций "Renault Россия" городу Москве и акций "АвтоВАЗа" — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", — уточнили в министерстве.

В результате доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций "АвтоВАЗа" переходят в собственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК "Ростех".

АвтоВАЗ" продолжит производить всю линейку автомобилей Lada на заводах в Тольятти и Ижевске, несмотря на передачу доли Renault в "АвтоВАЗе" НАМИ, сервисное обслуживание автомобилей французского автоконцерна теперь также будет осуществлять "АвтоВАЗ", заявил Минпромторг РФ.

"В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada на заводах "АвтоВАЗа". Также "АвтоВАЗ" будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке", — отмечается в сообщении на официальном канале министерства в мессенджере Telegram.

ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" — ведущая научная организация Российской Федерации в области развития автомобилестроения.