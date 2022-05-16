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2022-05-16T15:51:00+03:00

2022

https://auto.1prime.ru/auto/20220516/836906226.html

Производство "Москвича" может начаться в этом году

Авто

Новости

ru-RU

https://auto.1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНПРОМТОРГ РФ ОЖИДАЕТ НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ "МОСКВИЧ" В ЭТОМ ГОДУ — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ПАК Новость дополняется ПРАЙМ, 16.05.2022

авто, бизнес, новости

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