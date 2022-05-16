МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ РФ ОЖИДАЕТ НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ "МОСКВИЧ" В ЭТОМ ГОДУ — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ПАК
Новость дополняется
https://auto.1prime.ru/auto/20220516/836906226.html
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. МИНПРОМТОРГ РФ ОЖИДАЕТ НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ "МОСКВИЧ" В ЭТОМ ГОДУ — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ПАК
Новость дополняется
https://auto.1prime.ru/auto/20220516/836906226.html