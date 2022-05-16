МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Правительство упростило требования к сертификации автомобилей в РФ, это позволит выпускать автомобили с низким экологическим классом и без ряда систем, недоступных из-за санкций, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперты составили список автомобилей злостных нарушителей ПДД

"Утвердить прилагаемые правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия", — говорится в документе.

Постановление действует до 1 февраля 2023 года. Соответствующее нововведение ранее предложил Минпромторг РФ, чтобы поддержать автопроизводителей в условиях санкций. Сейчас многие из них испытывают логистические проблемы с поставками автокомпонентов.

Согласно документу, теперь для российских автопроизводителей действуют все экологические стандарты: от "Евро-0" до "Евро-5". Разрешается не оснащать машины устройством вызова экстренных оперативных служб — "ЭРА-ГЛОНАСС" — однако с последующим дооснащением. Кроме того, система может не иметь функции автоматического срабатывания после аварии. "Допускается не оснащать транспортные средства антиблокировочной системой тормозов", — также уточняется в постановлении.

Введение упрощенного техрегламента ранее поддержали все крупнейшие отечественные производители: "Камаз", "АвтоВАЗ", "Урал", УАЗ и "Группа ГАЗ". Отмечалось, что мера поможет поддержать выпуск машин в стране в условиях международных санкций.