МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Автомобиль Renault Duster будет производиться под брендом Lada на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти, есть соответствующая договоренность, заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак. Производство "Москвича" может начаться в этом году

"Отдельно хочу сказать о возможности производства на "АвтоВАЗе" автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Модель Renault Duster будет освоена на производстве в Тольятти", — добавил он.

Пак также заявил, что новый менеджмент "АвтоВАЗа" в ближайшее время представит новую стратегию компании с учетом существующих договоренностей с французским Renault.

В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг.

"С компанией Renault достигнута договоренность о сохранении всей действующей линейки "АвтоВАЗа" с возможностью развития продуктов и освоения новых продуктов в соответствии с планами, которые у "АвтоВАЗа" уже существовали. Я думаю, что в ближайшее время новый менеджмент "АвтоВАЗа", который придет на смену французскому менеджменту, представит новую стратегию развития "АвтоВАЗа" с учетом существующих договоренностей", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".